В Эстонии рассказали подробности удара Украины по ракетному кораблю РФ в Балтийском море

Заместитель командира дивизии Сил обороны Эстонии полковник Арон Калмус описал подробности того, как корвет российского Балтийского флота "Наро-Фоминск" подвергся удару со стороны нескольких украинских беспилотников во время масштабной атаки на порт Усть-Луга,

Об этом он говорил на очередном пятничном брифинге Министерства обороны Эстонии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В результате удара корабль получил повреждения и не смог продолжить движение своим ходом.

Во время атаки украинские дроны ненадолго вошли в воздушное пространство юго-восточной Эстонии и эстонское воздушное пространство над Финским заливом, отметил полковник.

"Мы говорим о минутах, а не часах, которые они провели над нашей территорией. Мы знали об этом и следили за ситуацией", – сказал Калмус.

Он сказал, что дроны не были сбиты, поскольку они летели близко к границе, а это означает, что их обломки или боеприпасы, использованные для их сбивания, могли упасть на российскую территорию со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Как с точки зрения исходного оборонного потенциала Эстонии, так и в рамках НАТО, мы относимся к таким действиям с чрезвычайной осторожностью, чтобы избежать эскалации ситуации", – сказал полковник.

В ходе тех же ударов был поражён объект "Наро-Фоминск".

"В него попало значительное количество дронов. Мы также достаточно точно знаем, сколько из них попало. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку не хочу слишком облегчать задачу противоположной стороне, раскрывая, что именно мы видим и как. Но в него попало больше одного – что Вооруженные силы сочли бы случайностью; больше двух – что Вооруженные силы сочли бы совпадением; и больше трех – что Вооруженные силы сочли бы закономерностью", – отметил Калмус.

"Эти многочисленные попадания повредили корвет, были погибшие и раненые. Сначала корвет начал двигаться в сторону Санкт-Петербурга своим ходом, но впоследствии остановился. Он не мог продолжать движение своим ходом, и прибыло дополнительное судно сопровождения, вместе с которым корвет направился в Санкт-Петербург", – продолжил он.

Калмус отметил, что этот тип судна не предназначен для противовоздушной обороны, поэтому оно не смогло сбить приближавшиеся дроны. "Оно предназначено для нанесения ударов на большие расстояния и выполнения задач сопровождения. Что касается ударов на большие расстояния, то речь идет о крылатых ракетах "Калибр". Этот класс кораблей также оснащен противокорабельными ракетами "Оникс", – добавил он.

Ранее в СБУ сообщили, что удар по военному кораблю был нанесен в рамках операции Сил обороны, во время которой была атакована нефтяная инфраструктура в порту "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

В МИД Украины назвали безосновательными утверждения России о том, что Украина использует воздушное пространство стран Балтии для нанесения ударов дронами по российской территории.