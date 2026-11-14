Сибіга подякував за рішучість Латвії, яка готує заборону транзиту російського зерна

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав ініціативу Міністерства закордонних справ Латвії, яке підготувало пропозицію про заборону транзиту зерна з Росії та Білорусі.

Про це Сибіга у суботу написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що пропозиція Латвії заборонити транзит зерна з Росії та Білорусі справедливо акцентує увагу на фундаментальній проблемі безпеки.

"Росія намагалася використовувати балтійські держави для транзиту зерна, щоб фінансувати свою війну проти України. Ми побачили ці плани та втрутилися, щоб зірвати їх. І я дякую нашим латвійським друзям за оперативну реакцію та рішучі дії", – написав Сибіга, висловивш сподівання на швидке схвалення пропозиції.

Міністерство закордонних справ Латвії у співпраці з іншими міністерствами підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів та подало його прем'єр-міністру Андрісу Кулбергсу. Проєкт передбачає заборону транзиту зерна походженням з Росії та Білорусі через територію Латвії.

Міністерство закордонних справ пояснило, що механізм національних санкцій дозволяє встановлювати конкретні обмеження, водночас передбачаючи моніторинг їх дотримання та відповідальність за порушення.

МЗС також зазначає, що впровадження санкцій пов'язане з правовими та економічними ризиками. До них належать можливі судові позови щодо виконання вже укладених контрактів, вплив на транспортно-логістичний сектор та доходи державного бюджету, а також необхідність забезпечення відповідності регламенту законодавству ЄС. На думку МЗС ці ризики є керованими та не можуть вважатися нездоланною перешкодою для впровадження заборони.

7 листопада у Латвії пройшла акція протесту проти транзиту російського зерна, зібралося кілька десятків одиниць важкої техніки, зокрема трактори та зерновози.

Нагадаємо, раніше Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.