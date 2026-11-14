Сибига поблагодарил Латвию за решительность в подготовке запрета на транзит российского зерна

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал инициативу Министерства иностранных дел Латвии, которое подготовило предложение о запрете транзита зерна из России и Беларуси.

Об этом Сибига в субботу написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что предложение Латвии запретить транзит зерна из России и Беларуси справедливо акцентирует внимание на фундаментальной проблеме безопасности.

"Россия пыталась использовать прибалтийские государства для транзита зерна, чтобы финансировать свою войну против Украины. Мы увидели эти планы и вмешались, чтобы сорвать их. И я благодарю наших латвийских друзей за оперативную реакцию и решительные действия", – написал Сибига, выразив надежду на скорейшее одобрение предложения.

Министерство иностранных дел Латвии в сотрудничестве с другими министерствами подготовило проект постановления Кабинета министров и представило его премьер-министру Андрису Кулбергсу. Проект предусматривает запрет на транзит зерна, происходящего из России и Беларуси, через территорию Латвии.

Министерство иностранных дел пояснило, что механизм национальных санкций позволяет устанавливать конкретные ограничения, одновременно предусматривая мониторинг их соблюдения и ответственность за нарушения.

МИД также отмечает, что введение санкций сопряжено с правовыми и экономическими рисками. К ним относятся возможные судебные иски относительно исполнения уже заключенных контрактов, влияние на транспортно-логистический сектор и доходы государственного бюджета, а также необходимость обеспечения соответствия регламента законодательству ЕС. По мнению МИД, эти риски являются управляемыми и не могут считаться непреодолимым препятствием для введения запрета.

7 ноября в Латвии прошла акция протеста против транзита российского зерна, собралось несколько десятков единиц тяжелой техники, в частности тракторы и зерновозы.

Напомним, ранее Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.