Прем’єр Вірменії каже, що через 20 років бачить країну членом ЄС

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що бачить Вірменію у складі ЄС, відповідаючи на запитання про те, якою він уявляє країну через 20 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Интерфакс".

Пашинян зробив свою заяву під час зустрічі з експертами в Інституті міжнародних та європейських відносин у Дубліні.

"Через 20 років я бачу Вірменію у складі Європейського Союзу", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про перспективи європейської інтеграції, прем’єр зазначив, що відносини Вірменії та Євросоюзу за останні роки кардинально змінилися.

"Зараз обидві сторони констатують, що відносини між Вірменією та Європейським Союзом перебувають на найвищому рівні за всю їхню історію", – сказав Пашинян.

Прем’єр нагадав, що парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу.

За його словами, ініціатива спочатку виходила від громадян, які скористалися передбаченим Конституцією механізмом законодавчої ініціативи шляхом збору підписів.

Глава уряду підкреслив, що співпраця між Єреваном і Брюсселем розвивається швидкими темпами.

При цьому Пашинян не назвав конкретних термінів можливого вступу Вірменії до ЄС.

Раніше він повідомляв, що Вірменія може офіційно подати заявку на вступ до ЄС у 2027 або 2028 році.

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