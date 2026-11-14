Премьер Армении заявляет, что через 20 лет видит страну в составе ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит Армению в составе ЕС, отвечая на вопрос о том, какой он представляет себе страну через 20 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают News Armenia и "Интерфакс".

Пашинян сделал свое заявление во время встречи с экспертами в Институте международных и европейских отношений в Дублине.

"Через 20 лет я вижу Армению в составе Европейского Союза", – сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах европейской интеграции, премьер отметил, что отношения Армении и Евросоюза за последние годы кардинально изменились.

"Сейчас обе стороны констатируют, что отношения между Арменией и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю их историю", – сказал Пашинян.

Премьер напомнил, что парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Европейский Союз.

По его словам, инициатива изначально исходила от граждан, которые воспользовались предусмотренным Конституцией механизмом законодательной инициативы путем сбора подписей.

Глава правительства подчеркнул, что сотрудничество между Ереваном и Брюсселем развивается быстрыми темпами.

При этом Пашинян не назвал конкретных сроков возможного вступления Армении в ЕС.

Ранее он сообщал, что Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году.

Подробнее об этом читайте в статье: Пашинян все-таки выбрал Европу. Как в Армении все меньше обращают внимание на Кремль и планируют вступать в ЕС.