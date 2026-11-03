У Вірменії кажуть, що можуть подати заявку на вступ до ЄС у 2027 чи 2028 році

Вірменія може офіційно подати заявку на вступ до ЄС у 2027 або 2028 році, повідомив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян.

Про це інформує Euronews, пише "Європейська правда".

Офіційне подання Вірменією заявки на вступ до ЄС у 2027 або 2028 році є "реалістичним", заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян на саміті Euronews з питань розширення ЄС, додавши, що його уряд має намір дати вірменам можливість самостійно обрати свій шлях.

"Наступного року це може бути реалістично. 2028 рік також може бути реалістичним. Ми розпочали процес, який приведе нас до остаточного рішення про подання заявки на офіційне членство в Європейському Союзі", – сказав прем’єр-міністр Вірменії.

Поки що Єреван веде діалог з Європейською комісією щодо лібералізації візового режиму, прагнучи завершити цей процес до 2029 року.

Для Пашиняна членство в ЄС є стратегічним вибором, спрямованим на захист демократії у Вірменії після революції 2018 року, яка усунула від влади проросійських політиків.

"Для нашого народу демократія – це не питання обставин. Це стратегічний вибір. Європейський Союз був одним із головних партнерів Республіки Вірменія у впровадженні програми демократичних реформ", – заявив Пашинян.

Вірменський лідер зазначив, що усвідомлює компроміс між вступом до ЄС та залишанням у складі Євразійського економічного союзу Росії, і що саме вірменський народ має зробити цей вибір.

Раніше Пашинян анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу, представляючи урядову програму на наступні п'ять років.

Більше про це читайте у статті: Пашинян таки обрав Європу. Як у Вірменії все менше зважають на Кремль і планують вступати до ЄС.