Велика Британія розширить програму гарантованого працевлаштування молоді

Уряд Великої Британії заявив, що розширить і прискорить реалізацію своєї програми гарантованого працевлаштування для молоді.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву британського Міністерства праці та пенсій, передає "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, гарантовані робочі місця для молоді будуть запроваджені у всіх регіонах Великої Британії, а з квітня наступного року учасники програми зможуть користуватися ними протягом 12 місяців, а не 18, як це відбувається зараз.

Очікується, що до березня 2029 року ця програма допоможе працевлаштуватися понад 90 тисяч осіб.

Ця заява з’явилася за кілька днів до оприлюднення аналізу колишнього депутата від Лейбористської партії Алана Мілберна щодо причин зростання безробіття серед молоді.

Уряд прем’єр-міністра Енді Бернема намагається розширити можливості працевлаштування для молодих працівників, щоб боротися з наростаючою так званою кризою "NEET" (молодих людей віком від 16 до 24 років, які не навчаються, не працюють і не проходять професійну підготовку), внаслідок якої у другому кварталі цього року майже мільйон молодих людей не працювали, не навчалися та не проходили професійну підготовку.

Наприкінці липня Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді.

У лютому писали, що рівень безробіття у Великій Британії зріс до найвищого рівня за майже п'ять років на тлі введення нових прав працівників.