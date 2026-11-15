Великобритания расширит программу гарантированного трудоустройства молодежи

Правительство Великобритании заявило, что расширит и ускорит реализацию своей программы гарантированного трудоустройства для молодежи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление британского Министерства труда и пенсий, передает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, гарантированные рабочие места для молодежи будут введены во всех регионах Великобритании, а с апреля следующего года участники программы смогут пользоваться ими в течение 12 месяцев, а не 18, как это происходит сейчас.

Ожидается, что к марту 2029 года эта программа поможет трудоустроиться более чем 90 тысячам человек.

Это заявление появилось за несколько дней до обнародования анализа бывшего депутата от Лейбористской партии Алана Милберна о причинах роста безработицы среди молодежи.

Правительство премьер-министра Энди Бернема пытается расширить возможности трудоустройства для молодых работников, чтобы бороться с нарастающим так называемым кризисом "NEET" (молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку), в результате чего во втором квартале этого года почти миллион молодых людей не работали, не учились и не проходили профессиональную подготовку.

В конце июля Бернем объявил о масштабной реформе образования, которая должна помочь бороться с безработицей среди молодежи.

В феврале сообщалось, что уровень безработицы в Великобритании вырос до самого высокого уровня за почти пять лет на фоне введения новых прав работников.