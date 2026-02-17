Безробіття у Британії зросло до максимуму за майже п’ять років

Рівень безробіття у Великій Британії зріс до найвищого рівня за майже п'ять років на тлі введення нових прав працівників.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS), які наводить Sky News, пише "Європейська правда".

За даними ONS, у грудні рівень безробіття зріс до 5,2 %, що є найвищим показником за три місяці до січня 2021 року.

Як зазначається, у 2024 році, коли до влади прийшла Лейбористська партія, обіцяючи економічне зростання, цей показник становив 4,1%.

Дані ONS свідчать, що зараз більше безробітних активно шукають роботу, а кількість безробітних на одне вакантне місце роботи досягла нового післяпандемічного максимуму. Також зростає кількість звільнень.

Опитування Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) свідчить, що нові дані з'явилися на тлі того, що понад третина роботодавців заявляють про скорочення найму через нові права працівників.

Закон про права працівників, який набув чинності в грудні 2025 року, гарантує працівникам права, включно із відпусткою по догляду за дитиною та виплату по хворобі з першого дня роботи.

Крім того, наймати персонал стало дорожче через підвищення внесків роботодавців до національного страхового фонду у квітні.

Нещодавно стало відомо, що у Британії поглибився рівень бідності – майже 7 млн людей живуть у "дуже глибокій бідності", що є найвищим показником за останні три десятиліття.

На початку лютого 2026 року писали, що у Німеччині 13,3 мільйона людей перебувають під загрозою бідності.