Прем'єр Британії хоче реформувати освіту, щоб зменшити безробіття серед молоді

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Замість традиційного акценту на вступі до університетів школярів заохочуватимуть обирати технічну освіту та професійні напрями, пов’язані з потребами місцевого ринку праці.

Бернем заявив, що впродовж багатьох років молодим людям нав’язували думку, що успіх можливий лише через академічний шлях і здобуття вищої освіти.

За його словами, освітня система має забезпечити рівні можливості як для академічної, так і для технічної підготовки.

"Я прагну створити освітню систему, засновану на рівноправності академічної та технічної освіти, яка надасть усім молодим людям чіткий життєвий шлях", – сказав він.

Як зазначається, нова модель буде передбачати, що починаючи з 10 класу учні зможуть поєднувати вивчення базових предметів, зокрема англійської мови та математики, із технічними курсами, орієнтованими на конкретні професії. Частиною навчання стане практична підготовка на підприємствах.

Нові освітні траєкторії планують запустити з вересня 2028 року. Їх створюватимуть спільно регіональні органи влади, школи, коледжі та роботодавці.

У межах реформи уряд також змінить підхід до фінансування освіти та оцінювання шкіл. Інспекція Ofsted враховуватиме, наскільки навчальні заклади допомагають учням здобувати навички, необхідні для працевлаштування.

Зміни фактично означають відхід від політики попередніх років, зокрема часів уряду Тоні Блера, коли пріоритетом було збільшення кількості молоді, яка вступає до університетів.

Як зазначається, однією з причин реформи стала проблема так званих NEET – молодих людей віком від 16 до 24 років, які не навчаються, не працюють і не проходять професійну підготовку. За оцінками, у Великій Британії до цієї категорії належить майже мільйон осіб.

У Даунінг-стріт заявили, що реформа також має допомогти скоротити витрати на соціальне забезпечення, оскільки уряд прагне раніше втручатися у процес підготовки молоді до роботи та зміцнювати зв’язки між школами й роботодавцями.

Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Його уряд вже вивчає, як Велика Британія може "піти далі" у прагненні до тісніших відносин з ЄС.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.