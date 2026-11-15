У Гагаузії стартували вибори башкана та депутатів Народних зборів

У неділю, 15 листопада, в автономному молдовському регіоні Гагаузія розпочалося голосування на виборах голови (башкана) та депутатів Народних зборів.

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

Як зазначається, о 07:00 на території регіону відкрилися 67 виборчих дільниць, які працюватимуть до 21:00.

На посаду башкана Гагаузії претендують вісім кандидатів. Троє з них висунуті політичними партіями: Федір Гагауз (Партія соціалістів Республіки Молдова), Іван Кильчик (Гагаузька народна партія) та Петро Влах (партія "Новий історичний вибір" – NOI).

Ще п’ятеро беруть участь у виборах як незалежні кандидати: Олександр Стояногло, Корнел Дудник, Іванна Кьоксал, Сергій Анастасов та Олег Гарізан.

Зазначається, що для перемоги в першому турі кандидату необхідно набрати понад 50% голосів виборців.

Одночасно мешканці автономії обирають 35 депутатів Народних зборів за одномандатними округами. На депутатські мандати претендують 132 кандидати: 42 висунуті партіями, а 90 балотуються незалежно. Термін повноважень як башкана, так і нового складу НЗГ становить чотири роки.

За даними Центральної виборчої комісії, для проведення виборів надруковано понад 250 тисяч, більша частина з яких – російською мовою.

Нагадаємо, рік тому попередню очільницю регіону від партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.

Нещодавно проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон звернувся до глави держави Маї Санду з проханням помилувати Гуцул.

Детально на цю тему читайте у статті Що таке Гагаузія у Молдові, як Росія змогла її "окупувати" та що варто робити Україні