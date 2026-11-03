Проросійський експрезидент Молдови попросив Санду помилувати засуджену екслідерку Гагаузії

Проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон звернувся до глави держави Маї Санду з проханням помилувати екслідерку автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул.

Про це він заявив у вівторок, 3 листопада, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон закликав Санду виявити "співчуття, людяність і християнське милосердя", а також зазначив, що Гуцул виховує двох неповнолітніх дітей.

Окрім цього, він заявив, що в контексті майбутніх виборів башкана, призначених на 15 листопада, звільнення Гуцул уже не зможе вплинути на політичну ситуацію в автономії.

При цьому, на думку Додона, помилування стало б важливим кроком для налагодження діалогу між центром і регіоном.

"Це могло б стати жестом політичного примирення між Кишиневом і Гагаузькою автономією, між центральною владою та гагаузьким народом", – додав він.

Нагадаємо, у серпні 2025 року у Молдові суд засудив Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Вибори башкана Гагаузії відбудуться 15 листопада, одночасно з виборами до Народних зборів автономії.

У вересні писали, що Александр Стояногло, депутат від опозиційного блоку "Альтернатива" та колишній генеральний прокурор Молдови, буде балотуватися на посаду башкана Гагаузії.