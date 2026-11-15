В Гагаузии начались выборы башкана и депутатов Народного собрания

В воскресенье, 15 ноября, в автономном молдавском регионе Гагаузия началось голосование на выборах главы (башкана) и депутатов Народного собрания (НСГ).

Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в 07:00 на территории региона открылись 67 избирательных участков, которые будут работать до 21:00.

На пост башкана Гагаузии претендуют восемь кандидатов. Трое из них выдвинуты политическими партиями: Федор Гагауз (Партия социалистов Республики Молдова), Иван Кильчик (Гагаузская народная партия) и Петр Влах (партия "Новый исторический выбор" – NOI).

Еще пятеро участвуют в выборах в качестве независимых кандидатов: Александр Стояногло, Корнел Дудник, Иванна Кёксал, Сергей Анастасов и Олег Гаризан.

Отмечается, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Одновременно жители автономии избирают 35 депутатов Народного собрания по одномандатным округам. На депутатские мандаты претендуют 132 кандидата: 42 выдвинуты партиями, а 90 баллотируются независимо. Срок полномочий как башкана, так и нового состава НСГ составляет четыре года.

По данным Центральной избирательной комиссии, для проведения выборов напечатано более 250 тысяч бюллетеней, большая часть из которых – на русском языке.

Напомним, год назад предыдущую главу региона от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Недавно пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон обратился к главе государства Мае Санду с просьбой помиловать Гуцул.

Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла её "оккупировать" и что следует делать Украине