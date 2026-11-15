Португалією пройшли масштабні демонстрації проти стрімкого зростання вартості житла
Новини — Неділя, 15 листопада 2026, 10:35 —
У суботу, 14 листопада, Португалією пройшли десятки тисяч людей у рамках акції протесту проти стрімкого зростання вартості житла.
Про це пише AP, передає "Європейська правда".
Марші відбулися у понад 30 містах і селищах по всій Португалії. У ході під гаслом "Ми не дозволимо їм вкрасти наше право на житло" брали участь як підлітки, так і пенсіонери.
Марш у Лісабоні супроводжували барабани, музика та скандування, а протестувальники несли великі транспаранти та прапори.
Активісти вимагають встановлення верхніх меж зростання орендної плати, посилення правового захисту орендарів від виселення та збільшення кількості доступного житла.
Статистика показує, що ціни на житло в Португалії зростали набагато швидше, ніж доходи. Зокрема за даними статистичного бюро ЄС "Євростат", опублікованими минулого тижня, у період з 2015 по 2025 рік Португалія продемонструвала найбільший у Європейському Союзі стрибок співвідношення ціни житла до доходу – на 61%. За нею йдуть Нідерланди з показником 34%.
Ціни на оренду також значно зросли: за даними уряду, з 2020 року їхнє зростання склало 68%.
Наприкінці жовтня тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту Португалії в Лісабоні, щоб висловити протест проти поглиблення житлової кризи та нещодавніх поліцейських операцій проти активістів, які борються за доступне житло.