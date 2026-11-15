Португалією пройшли масштабні демонстрації проти стрімкого зростання вартості житла

У суботу, 14 листопада, Португалією пройшли десятки тисяч людей у рамках акції протесту проти стрімкого зростання вартості житла.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Марші відбулися у понад 30 містах і селищах по всій Португалії. У ході під гаслом "Ми не дозволимо їм вкрасти наше право на житло" брали участь як підлітки, так і пенсіонери.

Фото: АР

Марш у Лісабоні супроводжували барабани, музика та скандування, а протестувальники несли великі транспаранти та прапори.

Активісти вимагають встановлення верхніх меж зростання орендної плати, посилення правового захисту орендарів від виселення та збільшення кількості доступного житла.

Фото: АР

Статистика показує, що ціни на житло в Португалії зростали набагато швидше, ніж доходи. Зокрема за даними статистичного бюро ЄС "Євростат", опублікованими минулого тижня, у період з 2015 по 2025 рік Португалія продемонструвала найбільший у Європейському Союзі стрибок співвідношення ціни житла до доходу – на 61%. За нею йдуть Нідерланди з показником 34%.

Ціни на оренду також значно зросли: за даними уряду, з 2020 року їхнє зростання склало 68%.

Наприкінці жовтня тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту Португалії в Лісабоні, щоб висловити протест проти поглиблення житлової кризи та нещодавніх поліцейських операцій проти активістів, які борються за доступне житло.