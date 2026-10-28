У Лісабоні відбувся протест проти житлової кризи та розгону поліцією активістів

У вівторок, 27 жовтня, тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту Португалії в Лісабоні, щоб висловити протест проти поглиблення житлової кризи та нещодавніх поліцейських операцій проти активістів, які борються за доступне житло.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Португалія зіштовхується з однією з найгостріших у Європі криз доступності житла: з 2017 року ціни зросли більш ніж удвічі, а орендна плата за нові договори майже подвоїлася, що найболючіше вдарило по молоді, оскільки заробітна плата не встигала за зростанням цін.

Акція протесту 27 жовтня відбулася після поліцейських операцій, спрямованих на розгін наметових таборів, розбитих активістами руху за доступне житло в Лісабоні та Порту в неділю, 25 жовтня.

Фото: Reuters

Організатори мітингу заявили, що на місці зібралося кілька тисяч людей. Поліція не надала оцінок щодо кількості учасників.

Протестувальники вимагали, щоб уряд скасував ‌законопроєкт ⁠який прискорив би виселення та скасував обмеження на орендну плату за новими договорами оренди, який пройшов перше читання.

Паралельно протести також проходять і у Франції, де уряд вивчав способи блокування соціальних мереж під час протестів.

Також у неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани. Протестувальники зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

Того ж дня у столиці Чехії тисячі людей вийшли на демонстрацію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.