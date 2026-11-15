В Португалии прошли массовые демонстрации против стремительного роста цен на жилье

В субботу, 14 ноября, по Португалии прошли десятки тысяч человек в рамках акции протеста против стремительного роста цен на жилье.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Марши прошли в более чем 30 городах и населённых пунктах по всей Португалии. В ходе акции под лозунгом "Мы не позволим им украсть наше право на жилье" участвовали как подростки, так и пенсионеры.

Фото: АР

Марш в Лиссабоне сопровождали барабаны, музыка и скандирование, а протестующие несли большие транспаранты и флаги.

Активисты требуют установления верхних пределов роста арендной платы, усиления правовой защиты арендаторов от выселения и увеличения количества доступного жилья.

Фото: АР

Статистика показывает, что цены на жилье в Португалии росли гораздо быстрее, чем доходы. В частности, по данным статистического бюро ЕС "Евростат", опубликованным на прошлой неделе, в период с 2015 по 2025 год Португалия продемонстрировала самый большой в Европейском Союзе скачок соотношения цены жилья к доходу – на 61%. За ней следуют Нидерланды с показателем 34%.

Цены на аренду также значительно выросли: по данным правительства, с 2020 года их рост составил 68%.

В конце октября тысячи людей собрались у здания парламента Португалии в Лиссабоне, чтобы выразить протест против усугубления жилищного кризиса и недавних полицейских операций против активистов, борющихся за доступное жилье.