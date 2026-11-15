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Опитування: лише 14% французів позитивно оцінюють діяльність Макрона

Новини — Неділя, 15 листопада 2026, 11:25 — Уляна Кричковська-Богданова

Рівень схвалення діяльності президента Франції Еммануеля Макрона знизився до 14%.

Про це свідчать результати опитування Ipsos-BVA, пише BFMTV, передає "Європейська правда".

Порівняно з попереднім опитуванням рейтинг Макрона знизився ще на один відсотковий пункт. Зазначається, що 83% французів негативно оцінюють його роботу.

 За словами заступника генерального директора Ipsos-BVA Брюса Тентуріє, рівень непопулярності президента досяг показника, який раніше фіксували у Франсуа Олланда.

Негативно оцінюють і роботу прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню: лише 19% опитаних схвалюють його діяльність, тоді як 72% висловлюють невдоволення. 

За місяць його рейтинг підтримки знизився на три пункти.

Серед членів уряду найвищі оцінки отримали міністр юстиції Жеральд Дарманін (40%) та міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс (24%).

Водночас головною проблемою для французів залишається купівельна спроможність. Її назвали одним із найбільших приводів для занепокоєння 60% респондентів. Далі йдуть майбутнє соціальної системи (38%) та державний борг і бюджетний дефіцит (36%).

Нещодавно писали, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен та її суперник з крайньої лівиці Жан-Люк Меланшон зміцнили свою перевагу в рейтингах напередодні президентських виборів наступного року. 

Меланшон уже тричі балотувався на посаду президента – у 2012, ⁠2017 та 2022 роках, – але жодного разу не зміг вийти до другого туру. Ле Пен також брала участь ⁠у тих самих трьох виборах і ​програла у другому турі у 2017 та 2022 роках Макрону. 

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен хоче ліквідувати або, як мінімум, суттєво скоротити дипломатичний апарат ЄС, якщо вона переможе на президентських виборах 2027 року. 

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