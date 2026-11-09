Ле Пен хоче скорочення або й ліквідації дипломатичної служби ЄС

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен хоче ліквідувати або, як мінімум, суттєво скоротити дипломатичний апарат ЄС, якщо вона переможе на президентських виборах 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на чотирьох представників партії "Національне об’єднання".

У партії ставлять під сумнів корисний вплив діяльності високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас.

"Реальність така, що корисність [Каллас] дуже обмежена, і вона дублює дипломатичну діяльність держав-членів", – сказав Шарль-Анрі Галлуа, радник голови "Національного об’єднання" Жордана Барделла.

"Ніхто не визнає її легітимності, особливо США та Китай", – додав він.

Ці коментарі свідчать про зростання напруженості навколо повноважень ЄС, оскільки націоналістичні партії – від Франції до Німеччини та Польщі – прагнуть відібрати владу у Брюсселя, а зовнішня політика є однією з їхніх головних цілей. Вони також чинять додатковий тиск на Каллас та Європейську службу зовнішніх справ, яка веде тривалу боротьбу за вплив у сфері зовнішньої політики з Європейською комісією на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

У "Національному об’єднанні" вважають, що дипломатична служба ЄС не лише є марнуванням грошей платників податків, а й заважає європейським країнам продемонструвати свою силу на світовій арені.

Одним із прикладів є Україна, щодо якої Каллас і Ле Пен мають кардинально різні погляди, – хоча публічно вони ще не вступали у суперечку. Колишня прем’єр-міністерка Естонії є однією із найзапекліших критиків правителя Росії Владіміра Путіна, тоді як Ле Пен наполягає на проведенні міжнародної мирної конференції для врегулювання конфлікту і заявляє, що у Європи закінчилися кошти, які можна надати Києву.

Каллас "використовувала дуже войовничі висловлювання щодо України", – зазначив депутат Європарламенту від "Національного об’єднання" Жан-Поль Гарро. "Ми підтримуємо Україну, але якби ми висловлювалися так само, то опинилися б у стані тотальної війни з Росією", – додав він.

Ле Пен спрямувала свої найжорстокіші нападки проти фон дер Ляєн, яку ультраправі вже давно звинувачують у перевищенні повноважень. Однак саме Каллас та Європейська служба зовнішніх справ ризикують стати побічною жертвою у разі приходу до влади у Франції ультраправої президентки.

Ле Пен є фавориткою напередодні президентських виборів наступного року. Під час недавнього візиту до Брюсселя вона пообіцяла скоротити повноваження Європейського Союзу, якщо прийде до влади.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступили за масштабну реформу Європейської служби зовнішніх справ, зокрема за передання частини її функцій та співробітників до Європейської комісії. Прихильники змін аргументують їх необхідністю усунути дублювання між інституціями ЄС та скоротити витрати.

Кая Каллас своєю чергою розпочала боротьбу проти реформи її структури, намагаючись відмовити від ідеї уряди країн-членів ЄС.