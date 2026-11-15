У Франції тимчасово заборонили продаж феєрверків через насильство під час протестів

У Франції заборонили продаж піротехніки на тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя.

Про це пише BFMTV із посиланням на відповідний указ, передає "Європейська правда".

На тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя, під час яких останніми днями внаслідок пострілів із піротехнічних мінометів постраждали, зокрема, директор школи та вчителька, уряд заборонив продаж такої піротехніки до 27 листопада.

"Ці пристрої більше не використовуються для святкування; їх використовують для заподіяння травм людям. Право на протест гарантоване, але права на заподіяння травм не існує. Біля ліцеїв – а іноді й усередині них – феєрверки запускають на рівні грудей у бік поліцейських і жандармів, співробітників Національного департаменту освіти та самих учнів ліцеїв", – сказав співрозмовник в французькому уряді.

Заборона поширюється на феєрверки категорій F2 та F3; використання феєрверків категорії F4, як і раніше, дозволено лише професійним піротехнікам.

Минулої суботи, 7 листопада, у Франції відбулися масштабні протести проти зростання вартості життя; хоч акції здебільшого минули мирно, поліція повідомила про 360 арештів.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями у Франції минулого місяця, використовуючи соціальні мережі для того, щоб, зокрема, представити уряд країни як такий, що втратив контроль.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.