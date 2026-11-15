Во Франции временно запретили продажу фейерверков из-за насилия во время протестов

Во Франции запретили продажу пиротехники на фоне протестов школьников и акций против роста стоимости жизни.

Об этом пишет BFMTV со ссылкой на соответствующий указ, передает "Европейская правда".

На фоне протестов школьников и акций против роста стоимости жизни, во время которых в последние дни в результате выстрелов из пиротехнических минометов пострадали, в частности, директор школы и учительница, правительство запретило продажу такой пиротехники до 27 ноября.

"Эти устройства больше не используются для празднования; их используют для нанесения травм людям. Право на протест гарантировано, но права на нанесение травм не существует. Возле лицеев – а иногда и внутри них – фейерверки запускают на уровне груди в сторону полицейских и жандармов, сотрудников Национального департамента образования и самих учащихся лицеев", – сказал собеседник во французском правительстве.

Запрет распространяется на фейерверки категорий F2 и F3; использование фейерверков категории F4, как и прежде, разрешено только профессиональным пиротехникам.

В минувшую субботу, 7 ноября, во Франции прошли масштабные протесты против роста стоимости жизни; хотя акции в основном прошли мирно, полиция сообщила о 360 арестах.

Согласно внутренней оценке ЕС, тайная российская сеть пыталась воспользоваться беспорядками во Франции в прошлом месяце, используя социальные сети для того, чтобы, в частности, представить правительство страны как утратившее контроль.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.