У Польщі розшукують причетних до напису "Слава УПА" на пам'ятниках

Поліція розшукує осіб, які можуть бути пов’язані з появою напису "Слава УПА" на пам’ятнику Героям Варшавського гетто.

Про це пише RMF24 із посиланням на слова помічника інспектора Варшавського управління поліції Бартломей Снядала, передає "Європейська правда".

За словами Снядала, у суботу, 14 листопада, на місці події працювали поліцейські, слідча група та криміналіст.

"Якщо винних буде встановлено та затримано, ми зможемо розповісти більше. Наразі поліція проводить операції, спрямовані на затримання підозрюваних", – сказав він.

Як повідомлялось, напис "Слава УПА" 14 листопада виявили не тільки на пам’ятнику Героям гетто у Варшаві, а і на пам’ятнику солдату 1-ої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув.

Як повідомляють польські медіа, протягом минулого тижня подібним чином було пошкоджено ще 11 історичних пам'яток у Варшаві, Гдині та Познані.

Посольство України у Польщі вважає, що поява напису "Слава УПА" на пам’ятнику Героям Варшавського гетто є проявом гібридної війни Росії.