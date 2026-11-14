Посольство України побачило російський слід у провокації з написами "Слава УПА" у Польщі

Посольство України у Польща вважає, що поява напису "Слава УПА" на пам’ятнику Героям Варшавського гетто є проявом гібридної війни Росії.

Про це йдеться у заяві посольства, оприлюдненій в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Посольство відзначило, що у польських ЗМІ опубліковано інформацію щодо акту вандалізму стосовно пам’ятника Героям гетто у Варшаві. У цьому звʼязку посольство засудило "цю ганебну провокацію, як і будь-які прояви вандалізму, осквернення памʼятників та подібні дії" і наголосило на їх неприпустимості.

фото: PAP

"Переконані, що польські правоохоронні органи встановлять винних осіб та притягнуть їх до відповідальності згідно з діючим законодавством. На наше переконання, цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку Росія намагається всіма способами реалізовувати в державах Європи, насамперед, у Польщі", – йдеться у заяві.

Ціль провокації, за словами дипломатів, очевидна: посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України.

"Ми маємо гідно вшановувати памʼять про минуле, зокрема жертв Варшавського гетто, та вживати всіх можливих заходів для упередження такого вандалізму у майбутньому", – заявили у посольстві, закликавши українців у Польщі не погоджуватися на "легкий заробіток" за нанесення написів, пошкодження майна чи виконання інших протиправних завдань.

"Поважаймо закони країни перебування, історичну пам’ять і гідність одне одного. Українсько-польська солідарність – наша спільна сила. Не дозволяймо ворогу її руйнувати", – закликали у посольстві.

Як повідомлялось, напис "Слава УПА" 14 листопада виявили не тільки на пам’ятнику Героям гетто у Варшаві, а і на пам’ятнику солдату 1-ої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув.

Як повідомляють польські медіа, протягом минулого тижня подібним чином було пошкоджено ще 11 історичних пам'яток у Варшаві, Гдині та Познані.

Нагадаємо, у вересні в Польщі почали провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком Гжегожем Брауном.