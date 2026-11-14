У Варшаві невідомі залишили на двох пам‘ятниках написи "Слава УПА"

У Варшаві невідомі написали червоною фарбою на двох пам’ятниках гасло "Слава УПА".

Про це повідомляє TVN 24, пише "Європейська правда".

Перший напис виявили на пам’ятнику солдату 1-ої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув. Гасло великими літерами нанесли на постамент монумента.

Згодом надійшла інформація про аналогічний напис на пам’ятнику Героям Варшавського гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN.

У варшавській поліції підтвердили, що отримали два повідомлення про осквернення пам’ятників. Наразі правоохоронці проводять попередні слідчі дії.

Видання зазначає, що це вже не перший подібний випадок за останні дні. Раніше у Гдині невідомі залишили таке саме гасло на трьох пам’ятниках.

Нагадаємо, у вересні в Польщі почали провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком Гжегожем Брауном.

Перед тим пам’ятник пережив черговий акт вандалізму.