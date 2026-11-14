У Варшаві невідомі залишили на двох пам‘ятниках написи "Слава УПА"
Новини — Субота, 14 листопада 2026, 18:35 —
У Варшаві невідомі написали червоною фарбою на двох пам’ятниках гасло "Слава УПА".
Про це повідомляє TVN 24, пише "Європейська правда".
Перший напис виявили на пам’ятнику солдату 1-ої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув. Гасло великими літерами нанесли на постамент монумента.
Згодом надійшла інформація про аналогічний напис на пам’ятнику Героям Варшавського гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN.
У варшавській поліції підтвердили, що отримали два повідомлення про осквернення пам’ятників. Наразі правоохоронці проводять попередні слідчі дії.
Видання зазначає, що це вже не перший подібний випадок за останні дні. Раніше у Гдині невідомі залишили таке саме гасло на трьох пам’ятниках.
Нагадаємо, у вересні в Польщі почали провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком Гжегожем Брауном.
Перед тим пам’ятник пережив черговий акт вандалізму.