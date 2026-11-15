В Польше разыскивают лиц, причастных к появлению надписи "Слава УПА" на памятниках

Полиция разыскивает лиц, которые могут быть причастны к появлению надписи "Слава УПА" на памятнике Героям Варшавского гетто.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на слова помощника инспектора Варшавского управления полиции Бартломея Снядала, передает "Европейская правда".

По словам Снядала, в субботу, 14 ноября, на месте происшествия работали полицейские, следственная группа и криминалист.

"Если виновные будут установлены и задержаны, мы сможем рассказать больше. Сейчас полиция проводит операции, направленные на задержание подозреваемых", – сказал он.

Как сообщалось, надпись "Слава УПА" 14 ноября обнаружили не только на памятнике Героям гетто в Варшаве, но и на памятнике солдату 1-й армии Вооруженных сил Польши на площади

Политических заключенных сталинизма в районе Муранув.

Как сообщают польские СМИ, в течение прошлой недели подобным образом были повреждены еще 11 исторических памятников в Варшаве, Гдыне и Познани.

Посольство Украины в Польше считает, что появление надписи "Слава УПА" на памятнике Героям Варшавского гетто является проявлением гибридной войны России.