Прем’єр-міністр Румунії засудив атаку РФ на три комерційні судна у Чорному морі

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на комерційні судна поблизу дельти Дунаю.

Про це він написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Радар румунського Міністерства оборони також зафіксував повітряні цілі в цьому районі, що спонукало румунські військово-повітряні сили двічі підняти винищувачі в повітря, зазначив Нікулеску.

"Я постійно перебуваю на зв’язку з відповідними органами влади, а безпека моряків залишається нашим абсолютним пріоритетом. Ці інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене війною Росії проти України".

За словами Луки Нікулеску, Румунія та союзники продовжать вживати всіх необхідних заходів, щоб посилити безпеку в Чорному морі.

Нагадаємо, у суботу, 14 листопада, безпілотник влучив у судно під прапором Палау в територіальних водах Румунії, приблизно за 12 кілометрів на північ від міста Сфинту-Георге. Судно прямувало до Суліни, кінцевим пунктом призначення була Україна.

Ще один танкер Evia Petrol V під грецьким прапором збив безпілотник увечері 14 листопада приблизно за 4 морські милі на південний схід від Суліни, після чого на борту спалахнула пожежа. Пізніше ще одне судно, розташоване приблизно за 5 морських миль на південний схід від Сулінської протоки, також було збите безпілотником, що спричинило пожежу на борту.

Раніше повідомляли, що Євросоюз виділить 50 млн євро на прискорення створення Центру морської безпеки в Чорному морі (Black Sea Maritime Security Hub).