Премьер-министр Румынии осудил нападение РФ на три коммерческих судна в Чёрном море

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку с использованием дронов на коммерческие суда вблизи дельты Дуная.

Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Радар румынского Министерства обороны также зафиксировал воздушные цели в этом районе, что вынудило румынские военно-воздушные силы дважды поднять истребители в воздух, отметил Никулеску.

"Я постоянно нахожусь на связи с соответствующими органами власти, а безопасность моряков остается нашим абсолютным приоритетом. Эти инциденты недопустимы и представляют собой нарушение международного права. Они отражают ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное войной России против Украины".

По словам Луки Никулеску, Румыния и союзники продолжат принимать все необходимые меры для укрепления безопасности в Черном море.

Напомним, в субботу, 14 ноября, беспилотник поразил судно под флагом Палау в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от города Сфинту-Георге. Судно направлялось в Сулину, конечным пунктом назначения была Украина.

Еще один танкер Evia Petrol V под греческим флагом был сбит беспилотником вечером 14 ноября примерно в 4 морских милях к юго-востоку от Сулины, после чего на борту вспыхнул пожар. Позже ещё одно судно, находившееся примерно в 5 морских милях к юго-востоку от Сулинского пролива, также было сбито беспилотником, что привело к пожару на борту.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит 50 млн евро на ускорение создания Центра морской безопасности в Чёрном море (Black Sea Maritime Security Hub).