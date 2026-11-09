ЄС виділить 50 млн євро на новий Центр морської безпеки в Чорному морі

Євросоюз виділить 50 млн євро на прискорення створення Центру морської безпеки в Чорному морі (Black Sea Maritime Security Hub).

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок під час візиту до Румунії, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, ЄС разом із Румунією та Болгарією прискорить роботу над створенням центру, визначивши чіткі терміни завершення проєкту та передбачивши для нього окреме фінансування.

Фон дер Ляєн нагадала, що ідею створення такого центру вперше представили в Чорноморській стратегії ЄС у середині 2025 року. Водночас відтоді безпекова ситуація в регіоні погіршилася значно швидше, ніж очікували.

"Я з великим задоволенням повідомляю, що за погодженням з Румунією та Болгарією ми тепер прискоримо роботу над Центром морської безпеки в Чорному морі, визначивши чіткі терміни його завершення та виділивши на це спеціальне фінансування у розмірі 50 мільйонів євро", – сказала фон дер Ляєн.

Вона також привітала поглиблення морської співпраці між Румунією, Болгарією та Туреччиною, наголосивши на необхідності термінових дій у сфері оборони та безпеки.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідує Болгарію та Румунію на тлі серії атак дронів на судна в Чорному морі.

Раніше міністри оборони Болгарії, Румунії і Туреччини засудили нещодавні атаки на торгівельні судна в Чорному морі та домовилися про створення механізму координації щодо безпеки судноплавства.