Дрон атакував комерційне судно у територіальних водах Румунії

Безпілотник влучив у судно під прапором Палау в територіальних водах Румунії, приблизно за 12 кілометрів на північ від міста Сфинту-Георге.

Про це повідомляє Digi 24, пише "Європейська правда".

Судно Larissa 1 прямувало до Суліни, кінцевим пунктом призначення була Україна.

За попередньою інформацією, про атаку повідомили о 21:40 у п’ятницю. Капітан судна передав, що ніхто з членів екіпажу не постраждав, а після влучання пожежі не виникло. Безпілотник, імовірно, знищив лише кран, за допомогою якого завантажують і розвантажують вантажі.

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря, який у суботу перебував у військовому порту Констанци, підтвердив інцидент і повідомив, що розслідування триває.

"Ми постійно отримуємо інформацію. Мене також поінформували минулої ночі про влучання безпілотника. Там немає поранених чи загиблих", – заявив міністр.

Опря зазначив, що румунська влада постійно відстежує об'єкти, виявлені на воді або поблизу повітряного простору країни. Він також нагадав, що в п'ятницю в повіті Тулча оголосили щонайменше дві повітряні тривоги.

"Ми бачимо безпілотники, які наближаються до Румунії, її повітряного простору або перебувають на воді. Щоразу ми реагуємо, намагаючись за потреби виявити загрози та запобігти їм, а потім, якщо виникає така необхідність, уражати цілі", – зазначив міністр оборони.

Наприкінці жовтня міністри оборони Болгарії, Румунії і Туреччини засудили нещодавні атаки на торгівельні судна в Чорному морі та домовилися про створення механізму координації щодо безпеки судноплавства.

Євросоюз виділить 50 млн євро на прискорення створення Центру морської безпеки в Чорному морі (Black Sea Maritime Security Hub).