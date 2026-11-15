Звичний графік авіаперевезень у США не відновиться до вечора неділі, скасовані тисячі рейсів

Нормальний графік авіаперевезень у США, ймовірно, не відновиться до пізнього вечора неділі, 15 листопада, оскільки авіаційна система поступово відновлюється після загальнонаціонального припинення польотів через несправне проведення планового технічного обслуговування.

Про це інформує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Станом на вечір суботи, 14 листопада, у США скасували понад 6 400 рейсів та затримали понад 8000, за даними авіаційного сайту FlightAware. Напередодні у п’ятницю скасували 9200 рейсів і затримано 7500. FlightAware повідомило, що 875 рейсів, запланованих на неділю, уже скасовані.

Голова федерального управління цивільної авіації Браян Бедфорд заявив, що очікує, що робота авіакомпаній значною мірою ​повернеться до норми до кінця неділі. Він також вибачився за перебої, додавши, що система залишається стабільною.

Як повідомив міністр транспорту Шон Даффі, причиною проблеми стала установка компанією L3Harri принаймні одного нового маршрутизатора на віддаленому об’єкті.

"Ми працюємо над тим, щоб з’ясувати, чи це була некомпетентність – помилка користувача або монтажника з боку L3Harris – або ж вони встановили несправний маршрутизатор. Ми ще не з’ясували, у чому саме була причина", – сказав Даффі.

Профспілка авіаперевізників заявила, що проблема стосувалася лише двох маршрутизаторів, оновлення яких відбулося у п’ятницю. Один із посадовців повідомив виданню Reuters, що ці маршрутизатори були в Арканзасі та Техасі.

Нагадаємо, у США масштабний збій у системі управління повітряним рухом 13 листопада призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.

Раніше у Португалії через шторм скасували понад 200 авіарейсів і закрили сотні закладів.