Обычный график авиаперевозок в США не возобновится до вечера воскресенья, отменены тысячи рейсов

Нормальный график авиаперевозок в США, вероятно, не восстановится до позднего вечера воскресенья, 15 ноября, поскольку авиационная система постепенно восстанавливается после общенациональной приостановки полетов из-за ненадлежащего проведения планового технического обслуживания.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

По состоянию на вечер субботы, 14 ноября, в США отменили более 6 400 рейсов и задержали более 8 000, по данным авиационного сайта FlightAware. Накануне, в пятницу, было отменено 9 200 рейсов и задержано 7 500. FlightAware сообщило, что 875 рейсов, запланированных на воскресенье, уже отменены.

Глава Федерального управления гражданской авиации Брайан Бедфорд заявил, что ожидает, что работа авиакомпаний в значительной степени вернется к норме к концу воскресенья. Он также извинился за перебои, добавив, что система остается стабильной.

Как сообщил министр транспорта Шон Даффи, причиной проблемы стала установка компанией L3Harris по крайней мере одного нового маршрутизатора на удаленном объекте.

"Мы работаем над тем, чтобы выяснить, была ли это некомпетентность – ошибка пользователя или монтажника со стороны L3Harris – или же они установили неисправный маршрутизатор. Мы еще не выяснили, в чем именно заключалась причина", – сказал Даффи.

Профсоюз авиаперевозчиков заявил, что проблема касалась лишь двух маршрутизаторов, обновление которых произошло в пятницу. Один из чиновников сообщил изданию Reuters, что эти маршрутизаторы находились в Арканзасе и Техасе.

Напомним, в США масштабный сбой в системе управления воздушным движением 13 ноября привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.

Ранее в Португалии из-за шторма отменили более 200 авиарейсов и закрыли сотни заведений.