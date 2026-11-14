У США скасували майже 10 тисяч рейсів через збій: влада заперечує кібератаку

У США масштабний збій у системі управління повітряним рухом призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За даними FlightAware, у п'ятницю було скасовано понад 7700 рейсів у межах США, до країни та з неї, ще понад 8000 рейсів затримали. На суботу вже скасували понад 2000 таких рейсів.

Зрештою внутрішні авіарейси у США знову отримали дозвіл на виліт після того, як федеральні органи влади на кілька годин запровадили заборону на зльоти через загрозу безпеці, спричинену збоєм у роботі телекомунікаційної системи. Цей інцидент став найбільшим припиненням польотів у США після терактів 11 вересня 2001 року.

Міністр транспорту США Шон Даффі звинуватив у цьому застарілі технології управління повітряним рухом і перевантажені маршрутизатори.

"У нас надзвичайно застаріла система управління повітряним рухом. Протягом останнього року президент звертався до Конгресу з проханням повністю профінансувати створення абсолютно нової системи управління повітряним рухом", – сказав Даффі на пресконференції у п’ятницю ввечері.

Даффі попередив, що без модернізації системи можливі нові перебої, і неодноразово закликав Конгрес виділити кошти на її вдосконалення. За його словами, повернення до нормальної роботи "буде повільним". Водночас він додав, що ситуація не повинна вплинути на авіаперевезення під час святкування Дня подяки за кілька тижнів.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін вказав на оновлення системи управління повітряним рухом, здійснені Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA), як на причину загальнонаціонального припинення польотів. Він зазначив, що FAA впровадило нові технології в стару систему, що й спричинило масштабний збій.

"Наразі ситуація виглядає так: коли міністр Даффі та FAA втручалися в систему, вносячи виправлення, вони встановлювали нове обладнання та нові технології, і це нове обладнання, ці нові технології… перевантажували стару систему", – сказав Маллін.

Він також додав, що заборона на зльоти не була пов'язана із загрозою для США та не мала стосунку до масштабного збою в роботі Microsoft, який спричинив перебої цього тижня. За його словами, немає жодних доказів того, що це була кібератака.

Нагадаємо, влітку заборона на польоти у зв’язку з переговорами щодо Ірану спричинила збій в аеропорту Цюриха.

У Португалії днями через шторм скасували понад 200 авіарейсів і закрили сотні закладів.