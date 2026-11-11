У Португалії через шторм скасували понад 200 авіарейсів і закрили сотні закладів

Авіакомпанії скасували понад 200 рейсів до та з Португалії, а школи, сотні супермаркетів та підприємств закрилися в середу, 11 листопада, коли шторм "Чарльз" приніс сильні зливи та вітер у країну.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Хоча шторм виявився менш сильним, ніж спочатку очікувалося, уряд ⁠привів усі служби екстреної допомоги та військові підрозділи в стан готовності, скасувавши заняття, закривши некритичні ​державні служби та порекомендувавши людям залишатися вдома.

Також шторм вплинув на авіасполучення: понад 200 рейсів до та з Португалії скасували.

Португальська метеорологічна служба IPMA повідомила, що "око" шторму розділилося на дві частини над Атлантичним океаном, що послабило його силу, коли він досяг південного регіону Алгарве.

Очікувалося, що до пізнього післяобіддя шторм охопить більшу частину південної Португалії та регіон Лісабона.

Командувач Служби цивільного захисту Маріо Сільвестре заявив, що влада зберігає високий рівень готовності до раптових повеней, сильного вітру та бурхливого моря після того, як з опівночі було зареєстровано 538 інцидентів.

Шторм "Чарльз" вже пронісся над архіпелагом Мадейра, спричинивши повені та поваливши дерева. Зокрема зазначається, що служби екстреної допомоги врятували чоловіка, якого змило водою, коли його гараж на острові затопило.

BMW afogou-se na 2a circular #Lisboa #Portugal https://t.co/KMmN7TYPj6 – um pouco de tudo (@CanadianTuga69) November 10, 2026

Наприкінці жовтня двоє чоловіків загинули внаслідок падіння дерев під час шторму "Боело", який накрив Велику Британію.

Того ж місяця через перший осінній шторм у Франції, шторм "Остін", 161 тисяча будинків залишилась без електроенергії, а в деяких районах фіксують пориви вітру близько 140 км/год.