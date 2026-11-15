У Бельгії стався вибух на різдвяному ярмарку, п’ятеро людей поранені

П’ятеро людей отримали поранення внаслідок пожежі, що спалахнула в неділю, 15 листопада, на території різдвяного ярмарку в місті Маредсу муніципалітету Ане у Бельгії.

Про це інформує Le Soir, повідомляє "Європейська правда".

Причиною пожежі став випадковий вибух балона з пропаном. Від вибуху постраждали п’ятеро людей, двоє перебувають у важкому стані.

"Були ідентифіковані п’ятеро постраждалих. Двоє перебувають у важкому стані. Одного доправили вертольотом до лікарні в Льєжі, а другого – хоч це ще потрібно підтвердити – до військової лікарні в Недер-Овер-Хембек. Третя особа також отримала опіки, тоді як двоє інших мають легші травми", – повідомив мер Ане П’єр Рондіат.

Фото: Le Soir

Пожежники змогли швидко локалізувати пожежу. Два будиночки на ярмарку були повністю знищені вогнем, а два сусідні зазнали пошкоджень внаслідок пожежі. Втім, за словами мера міста, ситуація під контролем.

Різдвяний ярмарок у Маредсу офіційно відкрився у п’ятницю, 13 листопада. У неділю він залишився закритим, з огляду на подію.

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