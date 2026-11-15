В Бельгии произошел взрыв на рождественской ярмарке, пять человек получили ранения

Пятеро человек получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье, 15 ноября, на территории рождественской ярмарки в городе Маредсу муниципалитета Ане в Бельгии.

Об этом сообщает Le Soir, передает "Европейская правда".

Причиной пожара стал случайный взрыв баллона с пропаном. В результате взрыва пострадали пять человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

"Были идентифицированы пять пострадавших. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Одного доставили вертолётом в больницу в Льеже, а второго – хотя это ещё предстоит подтвердить – в военный госпиталь в Недер-Овер-Хембеке. Третий человек также получил ожоги, тогда как двое других имеют более лёгкие травмы", – сообщил мэр Ане Пьер Рондиат.

Фото: Le Soir

Пожарные смогли быстро локализовать пожар. Два домика на ярмарке были полностью уничтожены огнем, а два соседних получили повреждения в результате пожара. Впрочем, по словам мэра города, ситуация под контролем.

Рождественская ярмарка в Маредсу официально открылась в пятницу, 13 ноября. В воскресенье он остался закрытым в связи с произошедшим.

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