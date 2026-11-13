У Берліні спалили авто колишнього головного редактора видання Bild

У Берліні спалили автомобіль колишнього головного редактора німецького таблоїда Bild Юліана Райхельта: він назвав це спробою залякування нових вільних медіа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Райхельт нині очолює новинний портал Nius правопопулістського спрямування, співзасновником якого він є. Райхельт повідомив, що підпал стався вночі в західному берлінському районі Шарлоттенбург.

фото: DPA

У поліції підтвердили факт підпалу. За їхніми даними, про пожежу повідомив перехожий о 2:07. Імені можливих причетних правоохоронці не назвали. На місце викликали пожежників, які загасили вогонь.

"Цілком очевидно, що це був цілеспрямований напад", – заявив Райхельт. Він назвав інцидент "спробою залякування нових вільних медіа, які протистоять цьому лівому екстремізму", і припустив, що хтось навмисно вистежив його автомобіль.

Кілька років тому в Берліні сталися схожі підпали автомобілів, що належали колумністу іншої місцевої газети B.Z. В одному з випадків згодом опублікували лист із лівоекстремістським змістом, автори якого взяли на себе відповідальність за напад.

Райхельт є суперечливою фігурою в німецькому медіасередовищі. У 2021 році його звільнили з посади головного редактора Bild через зловживання владою після того, як кілька медіа опублікували результати розслідування з низкою звинувачень у сексуальних домаганнях.

Райхельт завжди заперечував ці звинувачення, називаючи їх "кампанією з дискредитації".

Нагадаємо, нещодавно в Румунії президент заборонив журналісту-розслідувачу відвідувати пресконференції.

А прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вступив у перепалку з журналісткою, коли вона згадала про його зв'язки з зятем американського президента Джаредом Кушнером.