Кос каже, що домовилася з прем'єром України і спікером ВР про конкретні реформи щодо правосуддя

Єврокомісарка Марта Кос обговорила з українським урядом та Верховною Радою список реформ, необхідних для виконання бенчмарків (проміжних критеріїв) на вступ до ЄС.

Про це Кос написала на своєму акаунті в Х, пише Європейська правда.

Йдеться про бенчмарки для розділів, що стосуються демократії та верховенства права. Ці питання Марта Кос обговорила з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Ми досягли прогресу щодо конкретного переліку результатів реформ та шляху до реалізації амбіцій України щодо виконання проміжних критеріїв – наступного важливого етапу на шляху України до ЄС – у першій половині 2027 року", – написала єврокомісарка.

Оновлено: пізніше зі свого посту Марта Кос прибрала наступний абзац:

"Наша робота сприятиме застосуванню загальносуспільного підходу до процесу вступу України до ЄС у співпраці з урядом, Верховною Радою та громадянським суспільством, а також допоможе скористатися історичною нагодою для просування на шляху до вступу до ЄС".

Нагадаємо, Європейська комісія може представити Раді ЄС проміжний звіт про виконання Україною критеріїв у сфері верховенства права (IBAR) у першій половині 2027 року, якщо Київ прискорить темпи реформ.

За словами єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, Україна має шанс закрити сім переговорних розділів до кінця 2027 року, якщо справиться з необхідними реформами.

А віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що Україна має шанс знову здивувати ЄС і закрити більше переговорних розділів у 2027 році, ніж запланували в Єврокомісії.