Кос заявляет, что договорилась с премьером Украины и спикером ВР о конкретных реформах в сфере правосудия

Еврокомиссар Марта Кос обсудила с украинским правительством и Верховной Радой перечень реформ, необходимых для выполнения бенчмарков (промежуточных критериев) для вступления в ЕС. Об этом Кос написала в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда". Речь идет о бенчмарках для разделов, касающихся демократии и верховенства права. Эти вопросы Марта Кос обсудила с премьер-министром Сергеем Корецким и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Мы добились прогресса в отношении конкретного перечня результатов реформ и пути к реализации амбиций Украины по выполнению промежуточных критериев – следующего важного этапа на пути Украины в ЕС – в первой половине 2027 года", – написала еврокомиссар.

Оновлено: позже Марта Кос удалила из своего поста следующий абзац:

"Наша работа будет способствовать применению общественного подхода к процессу вступления Украины в ЕС в сотрудничестве с правительством, Верховной Радой и гражданским обществом, а также поможет воспользоваться исторической возможностью для продвижения по пути вступления в ЕС".

Напомним, Европейская комиссия может представить Совету ЕС промежуточный отчет о выполнении Украиной критериев в сфере верховенства права (IBAR) в первой половине 2027 года, если Киев ускорит темпы реформ.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, у Украины есть шанс закрыть семь переговорных глав до конца 2027 года, если она справится с необходимыми реформами.

А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что у Украины есть шанс снова удивить ЕС и закрыть в 2027 году больше переговорных разделов, чем запланировали в Еврокомиссии.