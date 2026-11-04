Ченцов вірить, що Україна зможе закрити більше як 7 переговорних розділів у 2027

У Європейській комісії заявили, що Україна зможе закрити сім переговорних кластерів у 2027 році – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що Україна має шанс знову здивувати ЄС і зробити більше.

Про це він заявив на EU Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Технічно розділ можна закрити навіть на наступний день після отримання IBAR, якщо держава готова це зробити, зазначив Ченцов. Тож план закрити сім переговорних розділів є навіть надто обережним з погляду України.

"Комісія завжди підходить досить консервативно й обережно, у всякому разі до України. Але ми можемо дивувати навіть самі себе", – заявив віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції.

За словами Всеволода Ченцова, деякі розділи закрити буде неважко. Наприклад, ті, що стосуються закордонної політики чи освіти.

"Те, що написано в дорожній карті для вступу – не є непохитним. Як і Україна, так і Молдова можуть зробити більше – можуть і менше", – сказав Ченцов.

Нагадаємо, Європейська комісія може представити Раді ЄС проміжний звіт про виконання Україною критеріїв у сфері верховенства права (IBAR) у першій половині 2027 року, якщо Київ прискорить темпи реформ.

За словами єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, Україна має шанс закрити сім переговорних розділів до кінця 2027 року, якщо справиться з необхідними реформами.

Також, як повідомляла "Європейська правда", ЄС оприлюднив звіт про розширення-2026: Україна – у групі лідерів євроінтеграції.