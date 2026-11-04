Кос: якщо Україна прискорить реформи, вона закриє сім переговорних розділів у 2027 році

Європейська комісія може представити Раді ЄС проміжний звіт про виконання Україною критеріїв у сфері верховенства права (IBAR) у першій половині 2027 року, якщо Київ прискорить темпи реформ.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у коментарі кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі у середу, 4 листопада.

Прискорення реформ в Україні може дозволити Єврокомісії вже у першій половині 2027 року передати Раді ЄС оцінку виконання Києвом проміжних критеріїв, необхідних для початку закриття переговорних розділів.

"Єдність уряду, Верховної Ради та громадянського суспільства є важливою. Головна мета – якнайшвидше досягти IBAR. Зараз увага має бути зосереджена на реалізації ключових дорожніх карт щодо верховенства права, демократичних інституцій, реформи державного управління та плану дій щодо національних меншин", – заявила Кос "ЄвроПравді".

"Якщо Україна прискорить темпи реформ, ми могли б представити IBAR Раді ЄС у першій половині 2027 року", – додала єврокомісарка з питань розширення.

Виступаючи у Європейському парламенті під час презентації пакета розширення ЄС 4 листопада, Марта Кос повідомила, що Україна може вже у 2027 році попередньо закрити сім переговорних розділів, якщо виконає необхідні критерії.

"Ця дорожня карта є динамічним інструментом. Коли темпи реформ дозволятимуть, Комісія перегляне графік пріоритетів, щоб відобразити можливість більш раннього додаткового попереднього закриття переговорних розділів", – підкреслила Марта Кос.

IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) – це звіт Єврокомісії про оцінку виконання проміжних критеріїв у межах переговорних розділів 23 "Судова влада та основоположні права" і 24 "Юстиція, свобода та безпека", які входять до першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС оприлюднив звіт про розширення-2026: Україна – у групі лідерів євроінтеграції.

Напередодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що Україна планує продовжувати євроінтеграцію разом з Молдовою.

Нагадаємо, уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.

Більше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.