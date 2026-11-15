ЗМІ: "лідер" Придністров’я прилетів у Кишинів попри заборону подальшого виїзду

Самопроголошений президент Придністров’я Вадим Красносельський прибув до Республіки Молдова через Міжнародний аеропорт Кишинева.

Про це повідомляє Realitatea з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Літак, на якому нібито прибув Красносельський, приземлився понад годину тому, повідомляють джерела видання, однак самопроголошений президент ще не покинув аеропорт і, як повідомляється, ховався в залі очікування.

Раніше, 5 листопада, конституційна влада Кишинева оголосила про заборону Вадиму Красносельському виїжджати з Республіки Молдова протягом п’яти років. Рішення ухвалили після того, як він поїхав до Москви, де отримав відзнаку від правителя Кремля Владіміра Путіна та заявив, що Придністровський регіон є частиною "русского міра".

Фото: Realitea

Нагородження відбулося незадовго до закінчення другого терміну Красносельського. Так звані президентські вибори в сепаратистському регіоні Придністров’я заплановані на 13 грудня.

Раніше у Молдові пояснили, що вважають, що "лідер Придністров'я" не повернеться додому з Москви.

Більше про Вадима Красносельського читайте у статті: Життя в Молдові як покарання. Чому Кишинів погрожує лідеру Придністров’я та хто очолить регіон