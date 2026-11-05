Молдова планує заборонити "лідеру" Придністров'я виїзд із країни на п’ять років

Молдовське бюро з питань реінтеграції заборонить "главі" невизнаного Придністров’я Вадиму Красносельському виїзд за територію Молдови на п’ять років після його повернення з Москви.

Про це пише Newsmaker з посиланням на коментар бюро з питань реінтеграції, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 4 листопада Красносельський отримав "орден пошани" від очільника Кремля Владіміра Путіна. На церемонії в Москві Путін заявив, що нагорода присуджена за "зміцнення зв’язків" з Росією та розвиток регіону "в умовах зовнішнього тиску".

Після цього молдовське бюро з питань реінтеграції опублікувало коментар щодо "дій Красносельського в Москві". У ньому воно зазначило, що після повернення з Москви влада Молдови застосує до "лідера" невизнаного Придністров’я обмежувальні заходи, зокрема заборону на виїзд з території країни строком на п’ять років.

"Це провокація Росії з метою перешкодити європейській інтеграції Молдови. Ми засуджуємо дії Росії та проаналізуємо можливі заходи у відповідь без ескалації ситуації, враховуючи, що наміри Росії щодо дестабілізації Молдови мають постійний характер. Після повернення ми застосуємо до Красносельського обмежувальні заходи, включаючи заборону на виїзд з території країни строком на п’ять років", – йдеться у коментарі.

У тій же заяві бюро уточнило, що "поїздка Красносельського до Росії відбулася в контексті дискусій за сприяння ОБСЄ щодо постачання природного газу до придністровського регіону в зимовий період".

"Окрім проблеми газопостачання мешканців лівобережжя Дністра, зусилля ОБСЄ залишаються вкрай важливими для прагматичного управління ситуацією та запобігання ескалації напруженості, а також для підвищення довіри між двома берегами Дністра з метою забезпечення сталого процесу реінтеграції придністровського регіону", – додали у коментарі.

У травні Красносельський подякував правителю РФ за спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.