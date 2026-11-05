У Молдові вважають, що "лідер Придністров'я" не повернеться додому з Москви

Прем’єр Молдови Василе Тофан пояснив, чому влада ухвалила рішення обмежити главі" невизнаного Придністров’я Вадиму Красносельському виїзд із Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За його словами, Росія намагається спровокувати Кишинів.

"Товариш Красносельський проігнорував здоровий глузд і той мінімум довіри, який Кишинів намагався вибудувати з Лівим берегом. Це важливо розуміти. Він уже запланував переїзд із сім’єю до Росії. Йому не потрібен комфорт у Тирасполі, йому потрібен комфорт у Москві. І нас підштовхують до того, щоб він міг приїхати й заявити: "Дивіться, я не повертаюся до Молдови, бо мені не дозволяють", – сказав прем’єр.

Тофан підкреслив, що Кишинів вирішив діяти інакше.

"Ми ухвалили інше, асиметричне рішення. Ми кажемо: "Пане Красносельський, будь ласка, повертайтеся до Тирасполя. Якщо ви так дорожите тим, що зробили або не зробили там, живіть у своїй так званій республіці". Зі свого боку ми вводимо заборону на виїзд з країни строком на п’ять років. У нас є для цього необхідні правові інструменти. І мені дуже цікаво, яке рішення тепер ухвалить товариш Красносельський", – поділився Тофан.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Тофан назвав це рішення політичним.

"З політичної точки зору ми розцінюємо те, що сталося в Москві, як спробу заманити нас у пастку, як провокацію. І ми на неї відповіли. Запрошуємо пана Красносельського повернутися до Тирасполя. І протягом п’яти років ми не дозволимо йому користуватися Кишинівським аеропортом", – підкреслив прем’єр.

Тофан уточнив, що Красносельський не має громадянства Молдови і зараз перебуває в Москві.

Прем’єр також пояснив, чому раніше влада дозволяла придністровському лідеру виїжджати за кордон.

"Ми намагаємося зблизити два береги Дністра. Ми прагнемо інтеграції Лівого берега без ескалації ситуації. Тому так звані лідери цього регіону мають можливість літати до Європи, брати участь у переговорах у рамках ОБСЄ чи ЄС, відвідувати Москву та інші країни", – сказав він.

За словами Тофана, нинішня поїздка Красносельського була пов’язана із завершенням переговорів у рамках ОБСЄ щодо забезпечення Придністров’я газом на зиму.

"Ми вважаємо, що це важливо з гуманітарної точки зору", – додав прем’єр.

Раніше Бюро реінтеграції повідомило, що після повернення Красносельського з Москви влада Молдови застосує до нього обмежувальні заходи, зокрема заборону на виїзд із країни строком на п’ять років.

У травні Красносельський подякував правителю РФ за спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.