СМИ: "лидер" Приднестровья прилетел в Кишинёв, несмотря на запрет на дальнейший выезд

Самопровозглашённый президент Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в Республику Молдова через Международный аэропорт Кишинёва.

Об этом сообщает Realitatea со ссылкой на собственные источники, передаёт "Европейская правда".

Самолет, на котором он якобы прибыл, приземлился более часа назад, сообщают источники издания, однако Красносельский еще не покинул аэропорт и, как сообщается, скрывается в зале ожидания.

Ранее, 5 ноября, конституционные власти Кишинева объявили о запрете Вадиму Красносельскому выезжать из Республики Молдова в течение пяти лет. Решение было принято после того, как он отправился в Москву, где получил награду от правителя Кремля Владимира Путина и заявил, что Приднестровский регион является частью "русского мира".

Фото: Realitea

Награждение состоялось незадолго до окончания второго срока Красносельского. Так называемые президентские выборы в сепаратистском регионе Приднестровья запланированы на 13 декабря.

Ранее в Молдове пояснили, что считают, что "лидер Приднестровья" не вернется домой из Москвы.

Подробнее о Вадиме Красносельском читайте в статье: Жизнь в Молдове как наказание. Почему Кишинев угрожает лидеру Приднестровья и кто возглавит регион