У Литві встановили сімох підозрюваних в рамках розслідування воєнних злочинів в Україні

Генеральна прокуратура Литви заявила, що в рамках досудового розслідування щодо можливих воєнних та інших злочинів в Україні, розпочатого Вільнюсом в березні 2022 року, семеро осіб визнані підозрюваними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами керівниці відділу комунікацій Генеральної прокуратури Елени Мартіноніене, наразі в рамках цього розслідування литовські правоохоронці зв’язалися з понад 6,7 тис. осіб, які прибули з України до Литви, та опитали як свідків понад 490 людей, понад 135 з них визнано потерпілими.

У рамках цього досудового розслідування аналізуються різні епізоди можливих злочинів, які стосуються війни в Україні.

Наприклад, у рамках розслідування вбивства кінорежисера Мантаса Кведаравічюса в окупованому РФ Маріуполі підозрюваними визнано трьох осіб, їх оголошено в розшук.

"Під час розслідування незаконного затримання, ув’язнення та вбивства литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса у березні 2022 року в Маріуполі було встановлено, що до цього причетні військовослужбовці 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу невизнаної Донецької Народної Республіки", – повідомила представниця прокуратури.

Інший епізод досудового розслідування пов’язаний із центром утримання, що діяв у 2022 році на території військового аеродрому в Мелітополі, де, як підозрюється, катували українських цивільних та військовополонених, серед яких був і громадянин Литви.

"У зв’язку з цим злочином троє військовослужбовців 177-го окремого загону військової поліції Каспійської флотилії Російської Федерації визнані підозрюваними. Встановивши, що один із підозрюваних потрапив у полон, після виконання необхідних юридичних процедур 29 жовтня 2025 року він був переданий Україною Литві і наразі перебуває під арештом", – повідомила Мартіноніене.

Також Литва розслідує обстріл, що стався у червні 2024 року в Покровську Донецької області. Тоді під час російської ракетної атаки загинуло 5 людей, 50 отримали поранення, серед яких – 5 литовців.

Представниця прокуратури підтвердила, що в рамках згаданого розслідування розглядаються також інциденти з дронами в Литві. Йдеться про інциденти з безпілотними літальними апаратами, зафіксовані в Литві в березні, травні, вересні та жовтні.

1 березня 2022 року Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування щодо заборонених міжнародним правом дій стосовно людей, агресії, заборонених військових атак та інших воєнних злочинів, що вчиняються в Україні. Головна мета – збирати та документувати свідчення людей, які евакуюються з України до Литви та інших європейських країн, а також усі інші можливі матеріали, які могли б бути використані для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У грудні минулого року суд Вільнюса на підставі подання Генеральної прокуратури Литви визнав військовослужбовця збройних сил Росії підозрюваним у скоєнні воєнних злочинів в Мелітополі проти українських цивільних та військовополонених, серед яких був і один громадянин Литви.