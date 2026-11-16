В Литве установили личности семи подозреваемых в рамках расследования военных преступлений в Украине

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что в рамках досудебного расследования возможных военных и иных преступлений в Украине, начатого Вильнюсом в марте 2022 года, семь человек признаны подозреваемыми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам руководительницы отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Елены Мартинониене, на данный момент в рамках этого расследования литовские правоохранители связались с более чем 6,7 тыс. человек, прибывших из Украины в Литву, и опросили в качестве свидетелей более 490 человек, из которых более 135 признаны потерпевшими.

В рамках этого досудебного расследования анализируются различные эпизоды возможных преступлений, связанных с войной в Украине.

Например, в рамках расследования убийства кинорежиссёра Мантаса Кведаравичюса в оккупированном РФ Мариуполе подозреваемыми признаны три человека, они объявлены в розыск.

"В ходе расследования незаконного задержания, заключения под стражу и убийства литовского режиссёра-документалиста Мантаса Кведаравичюса в марте 2022 года в Мариуполе было установлено, что к этому причастны военнослужащие 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса непризнанной Донецкой Народной Республики", – сообщила представительница прокуратуры.

Другой эпизод досудебного расследования связан с центром содержания, действовавшим в 2022 году на территории военного аэродрома в Мелитополе, где, как подозревается, подвергали пыткам украинских гражданских лиц и военнопленных, среди которых был и гражданин Литвы.

"В связи с этим преступлением трое военнослужащих 177-го отдельного отряда военной полиции Каспийской флотилии Российской Федерации признаны подозреваемыми. Установив, что один из подозреваемых попал в плен, после выполнения необходимых юридических процедур 29 октября 2025 года он был передан Украиной Литве и в настоящее время находится под арестом", – сообщила Мартинониене.

Также Литва расследует обстрел, произошедший в июне 2024 года в Покровске Донецкой области. Тогда во время российской ракетной атаки погибли 5 человек, 50 получили ранения, среди которых – 5 литовцев.

Представительница прокуратуры подтвердила, что в рамках упомянутого расследования рассматриваются также инциденты с дронами в Литве. Речь идет об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированных в Литве в марте, мае, сентябре и октябре.

1 марта 2022 года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в отношении запрещенных международным правом действий в отношении людей, агрессии, запрещенных военных атак и других военных преступлений, совершаемых в Украине. Главная цель – собирать и документировать показания людей, эвакуирующихся из Украины в Литву и другие европейские страны, а также все другие возможные материалы, которые могли бы быть использованы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

В декабре прошлого года суд Вильнюса на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Литвы признал военнослужащего вооруженных сил России подозреваемым в совершении военных преступлений в Мелитополе против украинских гражданских лиц и военнопленных, среди которых был и один гражданин Литвы.