З України до Литви доставили бійця РФ, якого підозрюють у воєнних злочинах

Цього тижня до Литви з України доставили російського військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні воєнного злочину проти литовського громадянина на українській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене на пресконференції в п'ятницю, її цитує Delfi.

У четвер Районний суд міста Вільнюса задовольнив клопотання Генеральної прокуратури і дозволив ув'язнити підозрюваного на три місяці.

У Литві йому висунули звинувачення у воєнних злочинах проти мирного населення і військовополонених, у їхніх тортурах і незаконному позбавленні волі.

Згідно із законодавством Литви, підозрюваному загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

За даними слідства, з березня по вересень 2022 року військовослужбовці Збройних сил РФ, в тому числі особовий склад 177-го окремого гвардійського полку морської піхоти Каспійської флотилії, брали участь в організації фільтраційного табору на навчальній базі, розташованій на території Мелітопольського військового аеродрому.

"Тут незаконно утримувалися, піддавалися тортурам і приниженням мирні жителі та військовополонені. Серед них був один громадянин Литовської Республіки", – сказала Грунскене.

За словами генпрокурорки, в серпні 2023 року Збройні сили України затримали старшого матроса зазначеного полку.

"Є підозри, що він (матрос. – Ред.) разом з іншими російськими військовослужбовцями не тільки охороняв незаконно затриманих цивільних осіб і військовополонених у зазначеному таборі, але й брав участь у їхньому побитті, катуваннях, ув'язненні в металевому сейфі, задушенні до втрати свідомості, підвішуванні зі зв'язаними руками, утриманні на холодному повітрі, обливанні холодною водою і заподіянні травм електричним струмом", – заявила Грунскене.

Як зазначено рішення про екстрадицію вищезгаданого підозрюваного до Литви ухвалював особисто генпрокурор України Руслан Кравченко.

Нагадаємо, на початку вересня у Фінляндії розпочали перевірку щодо колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.

А у квітні громадянина Латвії засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.