У Литві російського військового підозрюють у воєнних злочинах в Україні

Суд Вільнюса на підставі подання Генеральної прокуратури Литви визнав військовослужбовця збройних сил Росії підозрюваним у скоєнні воєнних злочинів.

Як пише "Європейська правда", про це Генпрокуратура Литви повідомила в понеділок.

Російський військовий підозрюється у воєнних злочинах, скоєних у 2022 році в Мелітополі проти українських цивільних та військовополонених, серед яких був і один громадянин Литви.

За даними слідства, цей підозрюваний безпосередньо брав участь у незаконному затриманні, утриманні та катуванні цивільного населення.

У результаті співпраці між українськими та литовськими правоохоронцями під час досудового розслідування було встановлено, що з березня по вересень 2022 року військовослужбовці Збройних сил Росії, зокрема персонал 177-го окремого морського піхотного полку Каспійської флотилії, брали участь в організації фільтраційного табору на навчальній базі, розташованій на території військового аеродрому в Мелітополі.

Під час досудового розслідування встановлено щонайменше 100 людей, які утримувалися в зазначеному фільтраційному таборі, і ця кількість може збільшитися.

Одного з раніше встановлених у цьому розслідуванні підозрюваних у злочинах, скоєних у фільтраційному таборі в Мелітополі, Україна 29 жовтня передала Литві.

Це поки що перший і єдиний випадок з початку збройної агресії Росії проти України, коли затриманий російський військовий був переданий Україною іншій державі для кримінального переслідування відповідно до принципу універсальної юрисдикції.

Нагадаємо, на початку вересня у Фінляндії розпочали перевірку щодо колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.

А у квітні громадянина Латвії засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.