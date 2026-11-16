Проукраїнський прем’єр Латвії повідомив про угоду щодо формування нового уряду

Глава уряду Латвії Андріс Кулбергс ("Об’єднаний список"), якому президент доручив формування нового уряду, повідомив про домовленість із партією "Національний альянс" щодо співпраці у створенні нового кабінету міністрів та розподілу сфер відповідальності.

Про це Кулбергс повідомив у неділю ввечері у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Переговори щодо подальшої роботи та умов співпраці тривають. Сторони готують документи про співпрацю, які планують підписати.

"Уряд формуватиметься разом із "Національним альянсом" з огляду як на тривалу попередню співпрацю, так і на близькість позицій. Ми домовилися про сфери співпраці та розподіл відповідальності, а робота над деталями коаліційної угоди й декларації триває, щоб усе було готово до свят", – повідомив Кулбергс, який проводить цілком проукраїнський курс.

Він зазначив, що запропонував чинному міністру оборони Райвісу Мелнісу продовжити роботу у наступному уряді. Кулбергс підкреслив, що безпека – як внутрішня, так і зовнішня, а також на кордоні – є абсолютним пріоритетом уряду.

"Національний альянс" запросили в понеділок висунути кандидатури на три міністерські посади.

Президент Едгарс Рінкевичс через кілька днів після виборів до Сейму оголосив, що доручить формування нового Кабінету міністрів прем’єру Кулбергсу, який представляє "Об’єднаний список".

Як відомо, на виборах до 15-го Сейму Латвії переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс.