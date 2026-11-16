Проукраинский премьер Латвии сообщил о соглашении о формировании правительства

Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), которому президент поручил формирование нового правительства, сообщил о договоренности с партией "Национальный альянс" о сотрудничестве в создании нового кабинета министров и распределении сфер ответственности.

Об этом Кулбергс сообщил в воскресенье вечером в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Переговоры о дальнейшей работе и условиях сотрудничества продолжаются. Стороны готовят документы о сотрудничестве, которые планируют подписать.

"Правительство будет формироваться совместно с "Национальным альянсом" с учетом как длительного предыдущего сотрудничества, так и близости позиций. Мы договорились о сферах сотрудничества и распределении ответственности, а работа над деталями коалиционного соглашения и декларации продолжается, чтобы все было готово к праздникам", – сообщил Кулбергс, который проводит полностью проукраинский курс.

Он отметил, что предложил действующему министру обороны Райвису Мелнису продолжить работу в следующем правительстве. Кулбергс подчеркнул, что безопасность – как внутренняя, так и внешняя, а также на границе – является абсолютным приоритетом правительства.

"Национальному альянсу" предложили в понедельник выдвинуть кандидатуры на три министерских поста.

Президент Эдгарс Ринкевичс через несколько дней после выборов в Сейм объявил, что поручит формирование нового Кабинета министров премьеру Кулбергсу, представляющему "Объединенный список".

Как известно, на выборах в 15-й Сейм Латвии убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов.

Читайте об этом подробнее в статье "Европейской правды": Триумф проукраинского премьера: как Латвия проголосовала за новые лица и нынешний внешнеполитический курс.