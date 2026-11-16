Сибіга закликав країни ЄС надати Україні зимовий пакет перехоплювачів Patriot

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах 16 листопада закликав європейських партнерів надати Україні засоби, щоб відбивати російські атаки взимку.

Про це Сибіга написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

У першу чергу йшлося про зимовий пакет перехоплювачів Patriot, який дуже необхідний для української ППО. А ще – про обладнання для української енергосистеми.

"Моє найтерміновіше прохання до європейських партнерів – це спеціальний зимовий пакет перехоплювачів Patriot. Кожен перехоплювач у сховищах партнерів має ціну, виміряну не в доларах, а в людських життях. Путін намагається перетворити зиму на зброю, завдаючи ударів по наших енергетичних об’єктах. Жодна допомога не є надто малою – від портативних електростанцій до більшого обладнання", – написав глава українського МЗС.

Крім того, міністри обговорили посилення санкцій на Росію та процес вступу України до ЄС.

"Рекордні воєнні бюджети Росії на наступний рік вимагають великих, доленосних рішень уже цього року. Від кластерів переговорів з ЄС та нових пакетів фінансової підтримки до енергетичної допомоги та оборонної підтримки. Я закликав ЄС не відкладати жодне з них на наступний рік", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.

Також, як стало відомо "ЄвроПравді", Україна зможе отримати 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, продаж яких схвалив Держдепартамент США, у період з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.